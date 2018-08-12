HABER

Kazada baba ile oğlu öldü, anne ve kızı yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 15:52 | Son Güncelleme

KONYA'da kavşakta, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürüsü Ömer Deniz (48) ile oğlu Mehmet Fırat (9) öldü, eşi Gülhan (42) ile kızı Yağmur İdil Deniz (7) ise ağır yaralandı.

Kazada baba ile oğlu öldü, anne ve kızı yaralandı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da kavşakta, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürüsü Ömer Deniz (48) ile oğlu Mehmet Fırat (9) öldü, eşi Gülhan (42) ile kızı Yağmur İdil Deniz (7) ise ağır yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aslım Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Deniz yönetimindeki 33 SL 864 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Hüseyin Bulut yönetimindeki 63 TK 793 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, dorsenin altına girdi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ömer Deniz, eşi Gülhan, çocukları Mehmet Fırat ve Yağmur İdil Deniz araçta sıkıştı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sürücü Ömer Deniz, ambulansla kaldırıldığı Beyhekim Devlet Hastanesi'nde, oğlu Mehmet Fırat ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Gülhan Deniz ile Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülen Yağmur İdil Deniz'in durumlarının ağır olduğu belirtildi.
Polis, TIR şoförü Hüseyin Bulut'u gözaltına aldı.

​FOTOĞRAFLI

Kazada baba ile oğlu öldü, anne ve kızı yaralandıKazada baba ile oğlu öldü, anne ve kızı yaralandıKazada baba ile oğlu öldü, anne ve kızı yaralandıKazada baba ile oğlu öldü, anne ve kızı yaralandı

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
İzmit'te 2 çocuk babası intihar ettiİzmit'te 2 çocuk babası intihar etti
Esnafın ihbarı, fuhuş şebekesini çökerttiEsnafın ihbarı, fuhuş şebekesini çökertti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar

Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar

Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi

Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi

Galatasaray'da deprem!

Galatasaray'da deprem!

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Abdüllatif Şener'den Berat Albayrak'a: Kalk kardeşim o koltuktan

Abdüllatif Şener'den Berat Albayrak'a: Kalk kardeşim o koltuktan

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Balıkesir Erdek'te köpeğe sıcak suyla işkence

Balıkesir Erdek'te köpeğe sıcak suyla işkence

Ordu'yu ayağa kaldıran olay! Seri katil şüphesi

Ordu'yu ayağa kaldıran olay! Seri katil şüphesi

Gaziantep'te gece yarısı dehşet! Tüfekle dayısını öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişiyi de...

Gaziantep'te gece yarısı dehşet! Tüfekle dayısını öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişiyi de...

İznik’te sazlık alanda yangın! Alevler karanlığı kızıla çevirdi

İznik’te sazlık alanda yangın! Alevler karanlığı kızıla çevirdi

İstanbul'da feci kaza: 6 yaralı

İstanbul'da feci kaza: 6 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.