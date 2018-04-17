Kazada ezilmekten don anda kurtuldu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazası, bir kişi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Taşyaka mahallesindeki Ölüdeniz Caddesindeki ile Baha Şıkman Caddesindeki kavşağındaki trafik ışıklarında meydana geldi.

Bedia Ö. Yönetimdeki 48 PT 222 plakalı kamyonet, ışıklardan geçtiği sırada sağ tarafında ilerleyen ,Nuri Kaçmaz’ın kullandığı 48 GK 590 plakalı motosikleti ezdi. Çarpışmanın etkisiyle kamyonetin altına giren motosiklet bir süre sürüklendi. Aydınlatma direği kamyonetin bir yolun karşısında bulunan kuaför dükkanına girmesini engelledi. Çarpmanın etkisiyle motosiklette buluna Kaçmaz çevredekilerin yardımı ile kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçmazın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kazanın etkisiyle şoka giren kamyonet sürücü Bedia. Ö vatandaşlar tarafından sakinleştirmeye çalıştı. Kaza anında kuaför dükkanın önünden geçmekte olan bir kişi saniyelerle ezilmekten son anda kurtuldu.

Polis kaza ile ilgili çalışma başlatırken, kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye, saniye yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin çarptığı motosiklete çarptıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildiği, kaza anında bir kişin ezilmekten son anda kurutulduğu görülüyor.