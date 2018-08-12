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Kazada hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğu toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 15:27 | Son Güncelleme

ADANA'da drenaj kanalına uçan otomobilde yaşamını yitiren Ahmet (45) ve Solmaz(30) Kelleci çiftiyle çocukları Mehmet (11) ve Ecrin'in (5) cenazeleri, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çağlar ÖZTÜRK-Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da drenaj kanalına uçan otomobilde yaşamını yitiren Ahmet (45) ve Solmaz(30) Kelleci çiftiyle çocukları Mehmet (11) ve Ecrin'in (5) cenazeleri, gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaza, dün Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Ahmet Kelleci, eşi ve 2 çocuğunu da alarak hafta sonu tatillerini geçirmek için Yumurtalık ilçesine gitti. Burada vakit geçiren aile, daha sonra dönüşe geçti. Ailenin içinde bulunduğu 40 AJ 145 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp tarlaların sulanmasında kullanılan ve çevresi sazlarla kaplı kanalete yuvarlandı. Suyun içinde ters dönen araçtan çıkamayan aile üyelerinden Ahmet Kelleci ile oğlu Mehmet, olay yerinde yaşamını yitirdi. Anne Solmaz ile küçük kızları Ecrin Kelleci ise yaralı olarak çıkarıldıkları araçtan, ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Ancak anne ve küçük kız da burada yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'nu götürülen cenazeler, burada yapılan otopsinin ardından bugün sabah yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler, Karaisalı ilçesine bağlı Kuyucu Mahallesi'nde yan yana toprağa verildi.

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