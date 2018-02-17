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Kazada hayatını kaybeden astsubay toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2018 17:43 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da yolun karşısına geçmek isterken geçirdiği kazada hayatını kaybeden Piyade Astsubay Çavuş Osman Çalışmaz'ın (25) cenazesi, memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle toprağa verildi.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- İSTANBUL'da yolun karşısına geçmek isterken geçirdiği kazada hayatını kaybeden Piyade Astsubay Çavuş Osman Çalışmaz'ın (25) cenazesi, memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle toprağa verildi. Uzmanlık eğitimi aldığı Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı'ndan 12 Şubat'ta çıktığı sırada bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve tedaviye alındığı hastanede Perşembe günü yaşamını yitiren Piyade Astsubay Çavuş Osman Çalışmaz'ın cenazesi, memleketi Gaziantep'e getirildi. Osman Çalışmaz için İncilikaya Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Osman Çalışmaz'ın babası Şıho, annesi Havva, uzman çavuş olan ağabeyleri Ahmet ile Ömer ve lise öğrencisi kardeşi Samet, yakınları ve silah arkadaşları katıldı. 'EN SEVDİĞİM RENK, SENİN DAMATLIĞIN OLDU OĞLUM' Törende oğlunun Türk bayrağıyla örtülü tabutuna sarılan Havva Çalışmaz, "Ben çok şanslıyım. Herkese nasip olmaz. Şanlı şerefli bir yiğit yetiştirdim. En sevdiğim renk, senin damatlığın oldu oğlum. Sana bu damatlık çok yakışmış. Kime nasip olur bayraktan damatlık giymek. Al bayrağımızdan damatlık giymek kime nasip olur. 3 askerim daha var" dedi. Şıho Çalışmaz ise oğlunu son yolculuğuna uğurlarken ayakta durmakta güçlük çekti. Bekar olan Piyade Astsubay Çavuş Osman Çalışmaz'ın cenazesi, öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından helallik alınıp askerlerin omzunda götürüldüğü İncilikaya Mezarlığında toprağa verildi.

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