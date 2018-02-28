Kazada hayatını kaybeden genç defnedildi

Şanlıurfa’da, önündeki otomobili sollamaya çalışırken karşıdan gelen başka bir otomobille çarpışarak hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de meydana geldi. Halepli Bahçe Caddesi üzerinde seyir halindeyken karşı yönden gelen bir otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Yusuf İzzeddin Toprak (22) hayatını kaybetti. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri yapılan gencin cenazesi ailesine teslim edildi. Toprak’ın cenazesi Bozova ilçesine götürülerek defnedildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.