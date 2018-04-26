Kazada hayatını kaybeden jandarma er son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ’da meydana gelen kazada hayatını kaybeden Jandarma Er Sezer Özdemir (20), son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, geçtiğimiz pazar günü Elazığ-Diyarbakır karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Naim Ahmet idaresindeki 23 BM 450 plakalı kamyonet ile Sezer Karataş yönetimindeki 23 LN 261 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 1’i ağır 7 kişi hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Rize’de vatani görevini yapan kardeşinin rahatsızlığı nedeniyle Elazığ’da bulunan Sezer Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Fanatik Elazığspor taraftarı da olan Özdemir için bugün Çatalçeşme Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına İl Jandarma Alay Komutanı Necip Çarıkcıoğlu, Elazığ Belediyesi Özel Kalem Müdürü Talha Yanılmaz, ailesi, yakınları, sevenleri ve askeri personel katıldı.
Cenaze törenini ardından Özdemir’in naaşı Asri Mezarlığı’na defnedildi.
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