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Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 01:10 | Son Güncelleme

Bodrum’da meydana gelen trafik kazası sonrası yaralanarak hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki Ömer Faruk Odabaşı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun son sözleri "Anne üzülme benim bir şeyim yok" oldu.

Kaza, akşam saatlerinde Gümbet Mahallesi Mister Hadi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sularında sokak üzerinde yolcu indiren ticari bir aracın arkasında oluşan trafiği beklemeyerek sol şeritten giden 34 BC ... plakalı ticari aracın sürücüsü yolcu indiren aracın önünden yola fırlayan Ömer Faruk Odabaşını görmeyerek çarptı. Çevrede bulunan esnaf ve vatandaşların iddiasına göre aracın çarpmasıyla yerde kalan Ömer Faruk Odabaşı bir müddet aracın altında sürüklenirken, sürücü çevredeki vatandaşların uyarısıyla aracını durdurdu.

Kaza sonrası olay yerinde büyük panik yaşanırken, sokağın başında bulunan özel bir polikliniğin ambulansı kaza yerine intikal etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ömer Faruk Odabaşı daha sonra Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalede iç kanaması olduğu tespit edilen Ömer Faruk Odabaşı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşama veda etti.

SON SÖZLERİ “BENİM BİR ŞEYİM YOK ÜZÜLME ANNE" OLDU

6 yaşında hayata veda eden Ömer Faruk Odabaşı kaza yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra sedye ile ambulansa bindirilirken üzüntüden ağlayan annesine “Anne üzülme benim bir şeyim yok” dedi. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalede minik Ömer Faruk’un vücudunda herhangi bir kırık tespit edilmezken, Ömer Faruk’un iç kanamaya bağlı nedenlerden dolayı vefat ettiği öğrenildi.
Öte yandan Ömer Faruk Odabaşı'nın ölümüne neden olan kaza sonrası Odabaşı'na çarpan aracın sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAZA

Ömer Faruk Odabaşı’nın babası Murat Odabaşı’nın kaza yerine yakın bir otelde çalıştığı öğrenilirken, Odabaşı aynı zamanda Süper Amatör Lig’de mücadele eden Turgutreisspor’da da uzun yıllardır forma giydiği öğrenildi. Geçtiğimiz Şubat ayında Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon tarafından 38 yaşında olmasına rağmen futbol hayatına devam eden Murat Odabaşı’na bir plaket verilmişti. Minik Ömer Faruk Odabaşı’nın da futbolu çok sevdiği ve kaza geçirmeden önce futbol okuluna gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
bodrum trafik kazası Ömer Faruk Odabaşı

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