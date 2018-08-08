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Kazada hayatını kaybeden polis son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 16:16 | Son Güncelleme

KADIKÖY'DE geçirdiği kazada hayatını kaybeden polis memuru Mücahit Örs (23) son yolculuğunu uğurlandı.

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,(DHA) KADIKÖY'DE geçirdiği kazada hayatını kaybeden polis memuru Mücahit Örs (23) son yolculuğunu uğurlandı. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunuslarda görev yapan Mücahit Örs istirahatli olduğu gün arkadaşından bir günlüğüne ödünç aldığı motosikletiyle gece evine dönüyordu. Kadıköy Dr. Eyüp Aksoy Caddesi Koşuyolu bağlantısı üzerinde virajı alamayınca motosikletin hakimiyetini kaybeden Örs, önce kaldırıma ardından trafik levhasına çarptı. Kazada ağır yaralanan Örs, olay yerine gelen ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma hastaneye kaldırdı. Örs yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. YUNUS POLİSİ TÖRENLE UĞURLANDI Kazada hayatını kaybeden Örs için Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Ataşehir Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, anne, baba ve erkek kardeşi ile yakınları, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Ailesi tabuta sarılarak gözyaşlarına boğulurken törende duygusal anlar yaşandı. Örs'ün naaşı törenin ardından memleketi Konya'ya gönderildi. Örs, yarın öğle namazına müteakip Yalıhüyük Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yalıhüyük Mezarlığı'nda defnedilecek.

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