Kazada motosikletteki hamile kadın öldü, eşi yaralandı (2) Yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürlerine;
'Kazada motosikletteki hamile kadın öldü, eşi yaralandı' başlıklı haberimizi, kaza yapan çiftin imam nikahlı olduğu bilgisini ekleyerek yeniden geçiyoruz.DHA
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YENİDEN
Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklette sürücü Murat Bolat (23) yaralandı, arkasında oturan 7 haftalık hamile dini nikahlı eşi Seda Çimen (19) hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Keşan-Malkara karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Cem K. (23) yönetimindeki 34 LL 9825 plakalı otomobil, önünde seyreden ve kavşaktan sola dönüş yapmak isteyen Murat Bolat idaresindeki 22 AAD 942 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, devrilen motosikletten düşen sürücü Murat Bolat yaralanırken, arkasında oturan ve başında kask bulunmadığı belirlenen 7 haftalık hamile dini nikahlı eşi Seda Çimen olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Murat Bolat, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Seda Çimen'in cesedi ise savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından hastane morguna konuldu. Otomobil sürücüsü Cem K. ise gözaltına alınarak, jandarma komutanlığına götürüldü.
Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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