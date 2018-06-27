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Kazada motosikletteki hamile kadın öldü, eşi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 18:39 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklette sürücü Murat Bolat (23) yaralandı, arkasında oturan 7 haftalık hamile eşi Elif Bolat (19) hayatını kaybetti.

Kazada motosikletteki hamile kadın öldü, eşi yaralandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklette sürücü Murat Bolat (23) yaralandı, arkasında oturan 7 haftalık hamile eşi Elif Bolat (19) hayatını kaybetti.
Kaza, Keşan-Malkara karayolunun 2'nci kilometresinde akşam saatlerinde meydana geldi. Cem K. (23) yönetimindeki 34 LL 9825 plakalı otomobil, önünde seyreden ve kavşaktan sola dönüş yapmak isteyen Murat Bolat idaresindeki 22 AAD 942 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, devrilen motosikletten düşen sürücü Murat Bolat yaralanırken, arkasında oturan ve kask takmayan 7 haftalık hamile eşi Elif Bolat olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Murat Bolat, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Elif Bolat'ın cesedi ise savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından hastane morguna konuldu. Otomobil sürücüsü Cem K. ise gözaltına alınarak, jandarma komutanlığına götürüldü.
Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kazada motosikletteki hamile kadın öldü, eşi yaralandıKazada motosikletteki hamile kadın öldü, eşi yaralandıKazada motosikletteki hamile kadın öldü, eşi yaralandı

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