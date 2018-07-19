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Kazada ölen 112 çalışanı Tuğba’ya hüzünlü tören

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 10:36 | Son Güncelleme

ARTVİN'de otomobilinin hafriyat kamyonuna çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yoğun bakım ünitesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 112 Acil Tıp Teknisyeni Tuğba Yıldırım (28), için görev yaptığı Hopa Devlet Hastanesi’nde tören düzenlendi.

Kazada ölen 112 çalışanı Tuğba’ya hüzünlü tören

Adem GÜNGÖR/HOPA(ARTVİN),(DHA)- ARTVİN'de otomobilinin hafriyat kamyonuna çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yoğun bakım ünitesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 112 Acil Tıp Teknisyeni Tuğba Yıldırım (28), için görev yaptığı Hopa Devlet Hastanesi’nde tören düzenlendi. Yıldırım, gözyaşları arasında memleketi Mersin’e uğurlandı.
Kaza, önceki gün saat 09.00 sıralarında, Hopa ilçesi Sugören kavşağı mevkiinde meydana geldi. İlçede 112 Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan Tuğba Yıldırım yönetimindeki 08 AD 980 plakalı otomobil, iddiaya göre, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde seyreden hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan Yıldırım, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla 112 Acil ekipleri olay yerine sevk edildi. Tuğba Yıldırım, meslektaşlarının ilk müdahalesinden sonra araçtan çıkarılarak ambulansla Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Görev sonrası nöbetten çıkan ve evine gitmek üzereyken geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan Yıldırım, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.
HASTANE ÖNÜNDE TÖREN
Hayatını kaybeden 112 Acil Tıp Teknisyeni Tuğba Yıldırım için 2 yıldır görev yaptığı Hopa Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi. Törene polis memuru eşi Caner Yıldırım’ın yanı sıra, Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın, İlçe Emniyet Amiri Gökhan Erdal, sağlık çalışanları, polis memurları, mesai arkadaşları ile yakınları katıldı. Sağlık çalışanları ve polis memurlarının omzunda taşınan tabutunun hastane bahçesine getirilişi sırasında, Yıldırım’ın mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.
Törende, meslektaşları Tuğba Yıldırım’ın tabutu üzerine görev sırasında giydiği yeleğini örttü. Kuran’ı Kerim okunan ve helallik alınan törende, Yıldırım’ın Sarp Sınır Kapısı'nda görevli eşi polis memuru Caner Yıldırım ve meslektaşları gözyaşı döktü.
‘KADERİMİZDE BU DA VARMIŞ’
İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın, törende bir konuşma yaparak, büyük üzüntü içerisinde olduklarını söyledi. Akalın, “Tuğba arkadaşımızı uğurlamanın acısını yaşıyoruz. Başta eşi Caner kardeşim olmak üzere, 112 sağlık çalışanları, polis teşkilatı ve sağlık camiamızın başı sağ olsun. Kaderimizde bu da varmış. Allah Tuğba kardeşimize rahmet eylesin mekânı cennet olsun” dedi.
Törenin ardından Tuğba Yıldırım, 112 Ambulansları eşliğinde toprağa verileceği memleketi Mersin’e uğurlandı.

FOTOĞRAFLI

Kazada ölen 112 çalışanı Tuğba’ya hüzünlü törenKazada ölen 112 çalışanı Tuğba’ya hüzünlü törenKazada ölen 112 çalışanı Tuğba’ya hüzünlü törenKazada ölen 112 çalışanı Tuğba’ya hüzünlü tören

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