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Kazada ölen 5 gencin cenazesi otopsi için hastaneye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 12:53 | Son Güncelleme

Denizli’nin Tavas ilçesinde meydana gelen kazada ölen 5 arkadaşın cenazeleri detaylı otopsi işlemi için başka bir hastaneye sevk edildi.Dün gece geç saatlerde yaşanan kazada, Mehmet Anıl Bayraktar (18) idaresindeki 20 YF 082 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki su birikintisine devrildi.

Denizli’nin Tavas ilçesinde meydana gelen kazada ölen 5 arkadaşın cenazeleri detaylı otopsi işlemi için başka bir hastaneye sevk edildi.
Dün gece geç saatlerde yaşanan kazada, Mehmet Anıl Bayraktar (18) idaresindeki 20 YF 082 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki su birikintisine devrildi. Araç içerisinde bulunan Muharrem Çineli (19) yaralanırken, sürücü Bayraktar ile birlikte Uğur Hepgül (19), Emin Çotul (18), Kamil Kocaosmanoğlu (17) ve Süleyman Tahancalıo (18) hayatını kaybetti. Yapılan ilk belirlemelere göre gençlerin su birikintisine düşen araçta boğularak hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Kazanın ardından Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırılan gençlerin cenazelerinin ön otopsisinin ardından detaylı bir otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna sevk edildi. Gençlerin cenazeleri Tavas Devlet Hastanesi morguna gelen aile üyeleri ve yakınları tarafından alındı. Acılı aileleri gençlerin eşyalarının doldurulduğu poşetleri ise gözyaşları içerisinde taşıdı.
Gençlerin cenazeleri yakınları ve yine akranları olan arkadaşları tarafından cenaze aracına konuldu. 5 arkadaşın cenazesinin çıkartılma anında yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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