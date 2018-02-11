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Kazada ölen 9 kişi, Gaziantep'te yan yana toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ | 11.02.2018 17:07 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, kaya yüklü hafriyat kamyonuna arkadan çarpan minibüste yaşamını yitiren akraba 9 kişinin cenazesi, memleketleri Gaziantep'te düzenlenen törenle yan yana kazılan mezarlara gözyaşlarıyla defnedildi.

Mücahit YOLCU- Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, kaya yüklü hafriyat kamyonuna arkadan çarpan minibüste yaşamını yitiren akraba 9 kişinin cenazesi, memleketleri Gaziantep'te düzenlenen törenle yan yana kazılan mezarlara gözyaşlarıyla defnedildi.

Ankara'da hurdacılık yapıp, memleketleri Gaziantep'e dönen Avcı ailesinin 13 ferdinin bulunduğu Cemal Avcı yönetimindeki 46 P 9627 plakalı minibüs, dün sabah Kayseri-Kahramanmaraş karayolunda Ali Daş'ın kullandığı 06 FZ 6350 plakalı kaya yüklü hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen minibüsün sürücüsü Cemal Avcı'nın eşi Zeynep Avcı (35), çocukları Yusuf Avcı (19), Esra Avcı (6), Cuma Avcı (14), Cengiz Avcı (11), İsa Avcı (7), gelini Songül Avcı (24), torunları Cesur Avcı (1) ve Celil Avcı (3) yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı.

EŞİ, ANNESİ, KARDEŞLERİ VE 2 OĞLUNU KAYBEDEN ASKER DE KATILDI

Gaziantep'e getirilen 6'sı çocuk 9 kişi için otopsilerinin ardından Yeşilkent Mezarlığı içerisindeki Kaplan Kardeşler Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Kazada annesi Zeynep, kardeşleri Yusuf, Esra, Cuma, Cengiz, İsa, eşi Songül ile oğulları Cesur ve Celil'i kaybeden, Emrah Avcı da, 10 gün önce teslim olduğu Manisa Kırkağaç ilçesindeki birliğinden izin alıp cenaze törenine katıldı. Ayakta durmakta güçlük çeken ve sağlık görevlileri tarafından müdahale edilen Emrah Avcı'yı yakınları teselli etti. Törende ailenin yakınları, tabutlara sarılıp gözyaşı döktü, bazı kadınlar fenalık geçirdi. Sinir krizi geçirenler, güçlükle sakinleştirilirken sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

'KENDİMİ KAYBETTİM'

Emrah Avcı, ölüm haberlerini sonradan aldığını belirterek, "Ben askerdeyim. Sabah telefon geldi. Babamın kaza yaptığını söylediler. Ölü olduğunu söylemediler. Buraya gelince hepsinin öldüğünü öğrenince kendimi kaybettim" dedi.

YAN YANA DEFNEDİLDİ

9 kişinin cenazeleri öğle vakti kıldırılan cenaze namazlarının ardından mezarlıkta yan yana kazılan mezarlarda gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada yaralanan sürücü Cemal Avcı, Süleyman Avcı (13), Halil İbrahim Avcı (6) ve Berivan Avcı'nın (17) ise Kahramanmaraş'ta hastanede tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

MEZARINA GELİNLİĞİ BIRAKILDI

Kazada yaşamını yitiren 2 aylık nişanlı Esra'nın yakınları, kısa süre sonra yapılması planlanan düğünde giyeceği gelinliği mezarına bıraktı. Mezara kapanan yakınları gelinliği öpüp uzun süre gözyaşı döktü. Güvenlik önlemlerinin alındığı cenazeye, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından da çelenk gönderildi.

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