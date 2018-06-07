Kazada ölen anne- kızı gözyaşlarıyla toprağa verildi

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - ANKARA'da dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Selda Var (43) ile kızı Derin Var'ın (8) cenazeleri, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Dün, Ankara Kahramankazan ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü İngilizce öğretmeni Selda Var, kızı Derin Var ve annesi Hatice Ulusal (62) yaşamını yitirdi. Selda Var ve kızı Derin Var'ın cenazeleri bugün Gebze Güzeller Mahallesi'nde bulunan Yeşil Tepe Camii'nde ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Eşi ve kızının ölümünün acısını yaşayan İlker Var gözyaşlarına boğuldu. Kazada ağır yaralanan Deniz Var'ın (6) ise Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazada ölen sürücü Selda Var'ın annesi Hatice Ulusal'un cenazesi ise Ankara'da toprağa verildi.
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