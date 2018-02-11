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Kazada ölen arkadaşına, 'Ben sana gitme demedim mi?' diye ağıt yaktı

YAŞAM HABERLERİ | 11.02.2018 06:27 | Son Güncelleme

Aksaray’da kamyonetin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sürücünün 30 yıllık arkadaşı, “Ben sana gitme demedim mi?” diyerek arkadaşının cansız bedeninin başında ağıt yaktı.

Kazada ölen arkadaşına, 'Ben sana gitme demedim mi?' diye ağıt yaktı

Kaza, Aksaray’ın Güzelyurt ilçesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selime beldesinden Aksaray istikametine seyreden Üstünel Köknel (45) idaresindeki 50 DE 387 plakalı kamyonet, Selime - Aksaray kavşağına geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada kamyonet adeta hurdaya dönerken, kazanın etkisiyle camdan dışarı fırlayan sürücü Üstünel Köknel olay yerinde hayatını kaybetti.

Yoldan geçen diğer sürücüler tarafından fark edilen kaza önce 112 acil sağlık ekiplerine, sonra da jandarmaya bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine gelen Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri de jandarmanın çalışmalarına yardımcı oldu.

"BEN SANA GİTME DEMEDİM Mİ"

Kazayı haber aldıktan sonra hemen olay yerine gelen ölen sürücünün arkadaşı Ayhan Kaymaz, 30 yıllık arkadaşının cansız bedeniyle karşılaşınca gözyaşlarına hakim olamadı. Arkadaşının cansız bedeninin yanına gelerek ağlayan Ayhan Kaymaz, “Ben sana gitme demedim mi? Şunun haline bir baksana” diyerek ağıtlar yaktı.

Ayhan Kaymaz, yakınları tarafından sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

Kazayla ilgili ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray trafik kazası AGİT

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