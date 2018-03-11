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Kazada ölen arkadaşının cenazesinin başında gözyaşlarını boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 12:02 | Son Güncelleme

Konya’da kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Konya’da kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada ölen sürücünün cansız bedenini gören arkadaşı gözyaşlarına boğuldu. Kaza, saat 05.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Yeni İstanbul Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Mercanoğlu (20) arkadaşı İbrahim E. ile birlikte 42 AAB 721 plakalı motosiklet Bosna Herkes Mahallesine gezmeye gitti. Eve dönüş sırasında Uğur Mercanoğlu’nun kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak takla attı. Yaklaşık 60 metre sürüklenerek devrilen motosikletin sürücüsü Uğur Mertcanoğlu yaralandı. Arkadaşlarını kendi aracı ile takip eden ve kazayı fark eden Nadir T., durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalede motosiklet sürücüsü Uğur Mertcanoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan İbrahim E. ise yapılan müdahalenin ardından Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, motosikletin otomobiliyle takip ederken kazaya şahit olan Nadir T., kazada hayatını kaybeden arkadaşı Uğur Mertcanoğlu’nın cenazesi başında gözyaşı dökerek son kez veda etti.
Polis ekipleri tarafından kaza yerindeki incelemelerin ardından Uğur Mercanoğlu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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