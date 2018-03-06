Kazada ölen arkadaşları için adliye önünde eylem yaptılar

Karabük’te geçtiğimiz yıl meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden arkadaşları için adliye önünde eylem yaptılar.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl 18 Mayıs’ta Bulak köyü yolunda Taha Peşman (27) yönetimindeki 78 DA 052 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik trafo binasına çarpmıştı. Kazada otomobilde bulunan ve ağır yaralanan Seda Özdemir (21) kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetmişti. Kazada 1.87 promil alkollü olduğu tespit edilen ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Peşman, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Karabük 2. Asliye Ceza Mahkemesinde dördüncü celsesi görülen ve karar çıkmayan mahkeme sonrası kazada hayatını kaybeden Sefa Özdemir’in arkadaşları adliye önünde sessiz eylem yaptı.

Özdemir’in arkadaşları, ellerinde ‘Sefa’mız için adalet” yazılı dövizlere adaletin bir önce tecelli etmesini istediler. Kaza sonrası serbest bırakılan sürücünün adalet önünde biran önce cezasının verilmesini talep ederek, en azından ailesinin ve kendilerinin acılarının bir nebze hafifletilmesini istedi.