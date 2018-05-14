Kazada ölen aynı aileden 4 kişinin otopsileri tamamlandı (2)

YAN YANA GÖMÜLDÜLER

Otopsileri tamamlanan Ayşe- Mehmet İrgin ile çocukları Ali ve Remziye İrgin'in cenazeleri, Ortataşlı kırsal mahallesine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeler, daha sonra aile mezarlığına götürüldü. İrgin çifti ile çocuklarının cenazeleri, yan yana kazılan mezarlarda defnedildi. Kürtçe ağıtların yükseldiği cenazede fenalık geçirenlere, sağlık görevlileri müdahalede bulundu.

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