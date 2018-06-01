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Kazada ölen aynı ismi taşıyan dede ile torunu toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 15:16 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta dün trafik kazasında yaşamını yitiren Osman Çevik (50) ile aynı adı taşıyan 8 yaşındaki torununun cenazeleri, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kazada ölen aynı ismi taşıyan dede ile torunu toprağa verildi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta dün trafik kazasında yaşamını yitiren Osman Çevik (50) ile aynı adı taşıyan 8 yaşındaki torununun cenazeleri, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Onikişubat ilçesi Çukurhisar mevkiinde meydana geldi. Mehmet Çevik (34) yönetimindeki 46 KE 288 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik şarampolden yuvarlandı. Ağaca çarparak durabilen otomobildeki Osman Çevik ile aynı ismi taşıyan torunu öldü, sürücü Mehmet Çevik ile kimliği belirlenemeyen bir çocuk yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsinin ardından dede ve torunun cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Osman Çevik ile torununun cenazeleri merkez Dulkadiroğlu ilçesi Aksu Mahallesi'ndeki Aksu Camisi'ne getirildi. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dede ile torununun cenazeleri, götürüldüğü Malik Ejder Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Kazada ölen aynı ismi taşıyan dede ile torunu toprağa verildiKazada ölen aynı ismi taşıyan dede ile torunu toprağa verildiKazada ölen aynı ismi taşıyan dede ile torunu toprağa verildiKazada ölen aynı ismi taşıyan dede ile torunu toprağa verildi

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