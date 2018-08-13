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Kazada ölen baba ile oğlunun cenazeleri alındı, anne ve kızının tedavisi sürüyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 14:08 | Son Güncelleme

İŞ ADAMI VE OĞLU YARIN TOPRAĞA VERİLECEK Konya'da kazada ölen Ömer Deniz'in, Kayseri'de çelik yelek ve güvenlik malzemesi üreten bir firmanı sahibi olduğu öğrenildi. Ömer Deniz ve kazada ölen oğlu Mehmet Fırat Deniz'in cenazelerinin yarın Kayseri'de defnedileceği öğrenildi.  FOTOĞRAFLI  

Kazada ölen baba ile oğlunun cenazeleri alındı, anne ve kızının tedavisi sürüyor (2)

İŞ ADAMI VE OĞLU YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Konya'da kazada ölen Ömer Deniz'in, Kayseri'de çelik yelek ve güvenlik malzemesi üreten bir firmanı sahibi olduğu öğrenildi. Ömer Deniz ve kazada ölen oğlu Mehmet Fırat Deniz'in cenazelerinin yarın Kayseri'de defnedileceği öğrenildi.
FOTOĞRAFLI

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