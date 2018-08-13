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Kazada ölen baba ile oğlunun cenazeleri alındı, anne ve kızının tedavisi sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 12:39 | Son Güncelleme

KONYA'da kavşakta, TIR'a çarparak yaşamın ıyitiren  otomobilin sürüsü Ömer Deniz (48) ile oğlu Mehmet Fırat'ın (9), cenazeleri memleketleri Kayseri'ye gönderildi.

Kazada ölen baba ile oğlunun cenazeleri alındı, anne ve kızının tedavisi sürüyor

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da kavşakta, TIR'a çarparak yaşamın ıyitiren otomobilin sürüsü Ömer Deniz (48) ile oğlu Mehmet Fırat'ın (9), cenazeleri memleketleri Kayseri'ye gönderildi. Kazada yaralanan eşi Gülhan (42) ile kızı Yağmur İdil'in (7) ise tedavisine devam ediliyor.
Kaza, dün saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aslım Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Deniz yönetimindeki 33 SL 864 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Hüseyin Bulut yönetimindeki 63 TK 793 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, dorsenin altına girdi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ömer Deniz, eşi Gülhan, çocukları Mehmet Fırat ve Yağmur İdil araçta sıkıştı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sürücü Ömer Deniz, ambulansla kaldırıldığı Beyhekim Devlet Hastanesi'nde, oğlu Mehmet Fırat ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Baba ve oğlunun cenazesi defnedilmek üzere memleketleri Kayseri'ye gönderildi. Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Gülhan Deniz ile Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülen Yağmur İdil Deniz'in tedavilerinin devam ettiği belirtildi. TIR sürücüsü Hüseyin Bulut da ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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Kazada ölen baba ile oğlunun cenazeleri alındı, anne ve kızının tedavisi sürüyor

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