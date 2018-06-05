Kazada ölen cerrah, son yolculuğuna uğurlandı

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN(Adana), (DHA)- ERZURUM'un Köprüköy ilçesinde pazar günü geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren El Cerrahı Operatör Doktor İbrahim Avşin Öztürk (33), memleketi Adana'da toprağa verildi. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2016 yılında el cerrahı olarak göreve başlayan Operatör Dr. İbrahim Avşin Öztürk, Erzurum'un Köprüköy ilçesi yakınlarında pazar günü otomobili ile TIR'a arkadan çarparak olay yerinde yaşamını yitirdi. Çalıştığı hastanede çok sevilen evli ve 1 çocuk babası Operatör Dr. İbrahim Avşin Öztürk'ün cenazesi dün Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan törenin ardından memleketi Adana'ya gönderildi. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti ikinci Başkanı Halil Akılevi'nin de damadı olan İbrahim Avşin Öztürk için Adana'nın Kozan ilçesindeki Asri Mezarlık'ta uğurlama töreni düzenlendi. Burada ilkokul öğretmeni eşi Gülşen Sultan Öztürk, annesi Sündüz, babası İsmail Öztürk'ü yakınları teselli etti. İbrahim Avşin Öztürk, öğlen namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. Yakınları Öztürk'ün ailesinde 6 doktor olduğunu onun da çocukluğundan beri tıp fakültesinde okumak için çaba sarf ettiğini belirtti. Erzurum'da şark görevini yapan İbrahim Avşin Öztürk'ün eşinin ise halen İstanbul'da bir okulda öğretmenlik yaptığı belirtildi.
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