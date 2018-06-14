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Kazada ölen çift ve çocukları, yan yana toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 16:07 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki kazada yaşamını yitiren Havva (58)- Yusuf Kocaoğlu (74) çiftiyle çocukları Mustafa Ali Kocaoğlu' nun (13) cenazeleri yan yana toprağa verildi.

Kazada ölen çift ve çocukları, yan yana toprağa verildi

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki kazada yaşamını yitiren Havva (58)- Yusuf Kocaoğlu (74) çiftiyle çocukları Mustafa Ali Kocaoğlu' nun (13) cenazeleri yan yana toprağa verildi.
Antalya- Konya karayolunun Manavgat ilçesi Taşkesiği mevkiinde dün meydana gelen kazada, Yusuf Kocaoğlu yönetimindeki 07 B 1804 plakalı otomobille karşı yönden gelen Özkan Çetin yönetimindeki 06 GC 7286 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerden Yusuf Kocaoğlu ile eşi Havva Kocaoğlu olay yerinde, çocukları Mustafa Ali Kocaoğlu ise Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Diğer araçtaki sürücü Özkan Çetin, Cansu Demirkaya, Asiye Özkan ve Betül Asu Özkan da ambulanslarla götürüldükleri hastanede tedaviye alındı.
Kazada yaşamını yitiren Yusuf ve Havva Kocaoğlu ile çocukları Mustafa Ali Kocaoğlu için Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Taşlıca Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Aksekili olan Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire Üyesi Yaşar Şimşek, Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Akseki Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa İsmet Uysal, eski Demokrat Parti (DP) Milletvekili Adil Aydın, DP İl Başkanı Hasan Ali Kalkan, İYİ Parti Antalya Milletvekili Adayı Hasan Subaşı'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 1000 kişi katıldı.
Kılınan namazın ardından Yusuf, Havva ve Mustafa Ali Kocaoğlu, Murtiçi Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Yusuf Kocaoğlu'nun Doğru Yol Partisi ve DP'den yaklaşık 30 yıl il genel meclisi üyeliği yaptığı belirtildi.

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Kazada ölen çift ve çocukları, yan yana toprağa verildiKazada ölen çift ve çocukları, yan yana toprağa verildiKazada ölen çift ve çocukları, yan yana toprağa verildiKazada ölen çift ve çocukları, yan yana toprağa verildi

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