Kazada ölen hamile kadının yakını olayı anlattı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde karnındaki ikiz bebekleriyle hayatını kaybeden Ayşe Akın’ın yakını kazayı anlattı. Talihsiz kadının kayınbiraderi, "Kalp masajı yaptılar ama kurtaramadılar. Kayınpederinin cenazesine giderken oldu" dedi.

Acıpayam ilçesi Akalan Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada Beytullah Akın idaresindeki 20 GP 803 plakalı otomobil, Sülümen mevkisinde karşı yönden gelen Muhammet Akhan yönetimindeki 20 E 4171 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası ikiz bebeklere 6 aylık hamile olan Ayşe Akın yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Annenin kalbi durması üzerine duruma hemen müdahale eden doktorlar bebekleri sezaryenle aldı. Anne karnından alınan biri kız, diğeri erkek bebek de kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden talihsiz kadının kayınbiraderlerinden Ersin Akın, büyük bir üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, "Yolda önünde gelen aracı görmüyor herhalde araç soluyor büyük bir ihtimalle tam bilmiyoruz ama. Sülümen mevkiinde kaza yapıyorlar. Bebekler orada ölüyor. Geldik burada yani hastanede duyduk haberi. Bebekleri alıyorlar, kalp masajı yaptılar geline ama kurtaramadılar. Kayınpederinin cenazesine giderken oldu" dedi.