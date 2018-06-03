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Kazada ölen iki genç toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2018 14:44 | Son Güncelleme

BURDUR'da kullandıkları motosikletlerin çarpışmasıyla yaşamını yitiren Süleyman Alptekin (17) ile Bekir Kaya'nın (16) cenazeleri, toprağa verildi.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da kullandıkları motosikletlerin çarpışmasıyla yaşamını yitiren Süleyman Alptekin (17) ile Bekir Kaya'nın (16) cenazeleri, toprağa verildi. Süleyman Alptekin'in babası Turan Alptekin, "Damatlık giyecektin kefen giydin oğlum" diye gözyaşı döktü. Merkez Kayış köyüne bağlı Köy İçi Mezarlık mevkiinde dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, Süleyman Alptekin ile Bekir Kaya'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletler kafa kafaya çarpıştı. Kazada Bekir Kaya olay yerinde, Süleyman Alptekin ise çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kaza sırasında Kaya ve Alptekin'in başında kask olmadığı öğrenildi. 'DAMATLIK GİYECEKTİN, KEFEN GİYDİN' Bekir Kaya ve Süleyman Alptekin'in cenazeleri bugün yakınları tarafından morgdan alınarak, Kayış köyünde toprağa verildi. Süleyman Alptekin'in babası Turan Alptekin, "Damatlık giyecektin kefen giydin oğlum" diye gözyaşı döktü.

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