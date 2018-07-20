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Kazada ölen konservatuvar öğrencisinin arkadaşı da yaşama tutunamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 09:23 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan otomobilde yaralanan ve 3 gündür yaşam mücadelesi veren Murat Erturgut (29) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada ölen konservatuvar öğrencisinin arkadaşı da yaşama tutunamadı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan otomobilde yaralanan ve 3 gündür yaşam mücadelesi veren Murat Erturgut (29) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da konservatuvar eğitimi gören Engin Çelenk (22) yaşamını yitirmişti.
Bostanlı Kapalı Pazar Yeri yakınlarında pazartesi akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Karşıyaka'dan Bayraklı yönüne giden ve kimin kullandığı henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkıp savrularak refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, araçta bulunan Engin Çelenk ile arkadaşı Murat Erturgut yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Engin Çelenk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaşamını yitiren Engin Çelenk'in, Avusturya'nın başkenti Viyana'da konservatuvar eğitimi gördüğü, 5 enstrüman çaldığı ve 3 dil bildiği öğrenildi.
Kazada yaralanan ve 3 gündür yaşam mücadelesi veren Murat Erturgut da doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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