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Kazada ölen kuzenler toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 14:52 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te kontrolden çıkıp tarlaya devrilen hafif ticari araçta yaşamını yitiren 2 kuzen gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kazada ölen kuzenler toprağa verildi

Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te kontrolden çıkıp tarlaya devrilen hafif ticari araçta yaşamını yitiren 2 kuzen gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Gaziantep- Yavuzeli karayolunun 25'inci kilometresinde dün akşam kontrolden çıkan Ahmet Tok yönetimindeki 27 27 GL 589 plakalı hafif ticari araç, Bedirköy Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi. Kazada araçtaki Mehmet Özalp (35) ile teyzesinin oğlu Ali İlgin (40) olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Ölen kuzenlerin cesetleri Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazada yaralanan 2 kişinin ise hastanedeki tedavileri sürüyor.
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Kazada ölen kuzenler toprağa verildiKazada ölen kuzenler toprağa verildiKazada ölen kuzenler toprağa verildiKazada ölen kuzenler toprağa verildi

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