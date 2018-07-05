Kazada ölen Medine'nin annesi: 2 yılda ömrümden 20 yıl gitti

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da 2016 yılında kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Medine Gizem Çakal'ın (19) annesi Teslime Çakal, "Kızımın tek suçu güvenli gördüğü yolda yürümekti. 2 yılda ömrümden 20 yıl gitti" dedi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencisi Medine Gizem Çakal, 7 Aralık 2016 tarihinde Halk Pazarı Caddesi'nde Burdur Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait Ramazan Altınsoy'un kullandığı kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili davanın dördüncü duruşması, Burdur 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Medine Gizem Çakal'ın annesi Teslime, babası Ömer Çakal ile tutuksuz yargılanan kamyon şoförü Ramazan Altınsoy ile tarafların avukatları katıldı.

'KIZIMIN TEK SUÇU GÜVENLİ GÖRDÜĞÜ YOLDA YÜRÜMEKTİ'

Duruşmada ifade veren Ramazan Altınsoy, üzgün olduğunu ve söyleyecek sözü olmadığını belirtti. Anne Teslime Çakal, "Kızımın tek suçu güvenli gördüğü yolda yürümekti. Arkası dönük giderken şoför kızımı gördüğü halde hiçbir güvenlik önlemi almadan kızıma çok kötü bir şekilde çarptı. 2 yılda ömrümden 20 yıl gitti" dedi.

'GÖZ GÖRE GÖRE KIZIMIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLMUŞTUR'

Baba Ömer Çakal da şoförün hızla gelerek kızının ölümüne sebebiyet verdiğini kaydetti. Ömer Çakal, "Trafik levhasındaki kavşak dönme zorunluluğuna uymamıştır. Yetersiz ehliyetle kullandığı araçla göz göre göre kızımın ölümüne sebep olmuştur. Tutuklanmasını talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme yeni bilirkişi raporu için dosyanın Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar vererek erteledi.

'ALLAH KİMSEYE EVLADININ ADALETİNİ ARATTIRMASIN'

Adliye çıkışında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Ömer Çakal, şunları söyledi:

"Bilirkişi tutanakları gerçeği yansıtmadığı için itiraz ettik. Hakim tutuklu yargılanması talebimizi reddetti ve dosyanın yeniden teknik inceleme için Ankara'ya gönderilmesine karar verdi. Davanın uzaması bizi yıprattı. Davamızın Denizli Cumhuriyet Başsavcısının davası gibi hızla sonuçlandırılmasını istiyoruz. Adalet kişiye göre olmuyorsa bizim davamızın da seri işlemesini istiyoruz. Allah'ın izniyle kızıma adaletsizlik yapanların hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Bizim halimizi evladını kaybedenler anlar. Allah kimseye evladının adaletini arattırmasın."

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