Kazada ölen pazarcı çiftten geriye türkü söyleme görüntüsü kaldı

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de pazarcı çiftin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde sürücü İlyas Seriner’in seyahat halindeyken araçta türkü söylediği, eşi Fatma Seriner’in ise bu anı kaydettiği görülüyor.
Dün, Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi Göçmen kavşağında meydana gelen kazada, Vural Kılınç'ın kullandığı 27 JF 701 plakalı otomobil ile İlyas Seriner yönetimindeki 33 NC 748 plakalı sebze yüklü kamyonet çarpıştı. Kazada takla atan kamyonetteki İlyas Seriner ile eşi Fatma Seriner olay yerinde hayatını kaybetti. Seriner'in 3 çocuğu ile ile birlikte 6 kişinin yaralandığı olayın ardından sosyal medyada paylaşılan bir videoda, yine ailesiyle birlikte kaza yaptığı aracın içinde görüntülenen İlyas Seriner’in türkü söylediği, bu anın ise eşi tarafından cep telefonu ile kaydedildiği görülüyor.
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