Kazada ölen sürücünün, ehliyetine 6 ay el konulduğu ortaya çıktı

Eskişehir’de sabah erken saatlerde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sürücünün ehliyetine daha önce alkollü araç kullandığından dolayı 6 ay el konulduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde bir otomobil, Eskişehir-Bursa karayolu üzerinde Polis Okulu Kavşağında bulunan beton bariyerlere çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 34 PG 4748 plakalı otomobilin sürücüsü İsmail Türkan (31) hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yapılan araştırmada, yaklaşık 6 gün önce Kütahya’da polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün, özel halk otobüsü şoförlüğü yaptığı sırada alkollü olarak yakalandığı ve ehliyetine 6 ay el konulduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazada ağır yaralanan ve Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa Kara’nın (28) ise tedavisi devam ediyor.