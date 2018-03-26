Kazada ölen sürücünün, ehliyetine 6 ay el konulduğu ortaya çıktı

Eskişehir’de sabah erken saatlerde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sürücünün ehliyetine daha önce alkollü araç kullandığından dolayı 6 ay el konulduğu bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde bir otomobil, Eskişehir-Bursa karayolu üzerinde Polis Okulu Kavşağında bulunan beton bariyerlere çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 34 PG 4748 plakalı otomobilin sürücüsü İsmail Türkan (31) hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yapılan araştırmada, yaklaşık 6 gün önce Kütahya’da polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün, özel halk otobüsü şoförlüğü yaptığı sırada alkollü olarak yakalandığı ve ehliyetine 6 ay el konulduğu öğrenildi.
Öte yandan, kazada ağır yaralanan ve Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa Kara’nın (28) ise tedavisi devam ediyor.
Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı
İstanbul'daki vapurda ortalık karıştı: Bunlar misyoner
İstanbul'da korku dolu dakikalar! Böyle izlediler
Çin'den dünyaya çağrı!
Sır perdesi aydınlandı! Altından 'Kim' çıktı
Sürpriz satıştan sonra Hürriyet’te art arda istifalar
Canlı yayında göğüslerine bakmamak için kendileriyle mücadele ettiler!
Bu pozlar olay oldu! İç çamaşırı nerede?
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
WhatsApp Gold tehlikesi geri döndü! WhatsApp'da bu logoyu görenler dikkat
Facebook'ta güvenlik skandalı! Tam sayfa özür geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum