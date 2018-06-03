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Kazada ölen uzman çavuşun oğlu da yaşam savaşını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2018 13:24 | Son Güncelleme

TRABZON’un Vakfıkebir ilçesinde Uzman Çavuş Ali Akbulut'un (30) hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan oğlu Muhammet Alperen Akbulut (8) da tedavi gördüğü hastanede 26 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kazada ölen uzman çavuşun oğlu da yaşam savaşını kaybetti

TRABZON, (DHA)- TRABZON’un Vakfıkebir ilçesinde Uzman Çavuş Ali Akbulut'un (30) hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan oğlu Muhammet Alperen Akbulut (8) da tedavi gördüğü hastanede 26 gün sonra yaşamını yitirdi.
Kaza, 8 Mayıs’ta Karadeniz sahil yolu Vakfıkebir Terminali yanındaki kavşakta meydana geldi. Giresun’dan, rahatsız olan oğlunu Trabzon’daki bir hastaneye götürmek için yola çıkan Ali Akbulut (30) yönetimindeki 06 ZA 152 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp önünde seyreden H.T. yönetimindeki 60 K 5781 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Jandarma Özel Harekat Komutanlığı’nda görevli uzman çavuş Ali Akbulut ile oğlu Muhammet Alperen yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla Vakfıkebir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Ali Akbulut, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Akbulut’un oğlu Muhammet Alperen Akbulut da dün yaşam savaşını kaybetti. Akbulut'un cenazesi, Kırıkkale'de toprağa verdi.

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Kazada ölen uzman çavuşun oğlu da yaşam savaşını kaybettiKazada ölen uzman çavuşun oğlu da yaşam savaşını kaybetti

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