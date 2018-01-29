Kazada ölen yayanın lastiği ve beresi kaldırıma bırakıldı (2)

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Antalya'da, Nasuh Kaya'nın yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Nasuh Kaya'nın yoldan karşıya geçmek isterken gelen otomobilin çarpması ve Kaya'nın havalanarak refüjdeki kanala düşmesi görüntülerde yer aldı.
OĞLUNU ZİYARET ETMİŞ
Kazadan kısa süre önce Nasuh Kaya'nın Antalya İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli oğlunu ziyaret ettiği de belirtildi. Nasuh Kaya'nın cenazesinin yarın Korkuteli'ni bağlı İmecik Mahallesi'nde toprağa verileceği kaydedildi,
Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)
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