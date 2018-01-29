Kazada ölen yayanın lastiği ve beresi kaldırıma bırakıldı (Ek)

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Nasuh Kaya (76), kendisine çarpan otomobilin altında kalarak, yaşamını yitirdi. Kaya'nın ayağından fırlayan lastik ayakkabıları ve beresi, polis tarafından beton set üzerine bırakıldı.Kaza, öğle saatlerinde, Kepez ilçesi 75. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ahatlı Mahallesi'nde ara sokaktan çıkan Nasuh Kaya'ya, yolun karşısına geçmek istediği sırada Hatice T.'nin kullandığı 07 MCK 49 plakalı otomobil çarptı. Kaya, çarpmanın etkisiyle refüjdeki kanala düştü. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Yapılan incelemede Nasuh Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaya'nın kaza anında ayağından fırlayan lastik ayakkabısı ile beresi, önce beton set üzerine bırakılarak, daha sonra yakınlarına teslim edilmek üzere alındı.Sürücü Hatice T. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
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