Kazada ormancı öldü, sendikacılar yaralandı

Bursa’da tır ile otomobilin çarptığı kazada bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Bursa-Orhaneli yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 KN 420 plakalı tır ile 16 BAY 73 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Yılmaz Osanmaz hayatını kaybetti. Toç Bir-Sen Bursa 52 Nolu Şube Başkanı İsmail Boz ve Mehmet Geleri ise yaralanarak Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla alakalı tahkikat başlatırken, Yılmaz Osanmaz’ın İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü Boğazova Şefliği’nde muhafaza memurluğu yaptığı bildirildi.