Kazada otomobiller kullanılmaz hale geldi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında otomobiller kullanılmaz hale gelirken, yaralanan olmadığı belirtildi.
Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesi Limandere Mahallesi mevkinde meydana gelen trafik kazasında 54 YF 360 plakalı otomobile ışıklardan kalkan 10 RT 479 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen trafik kazasında iki otomobilde maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.
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