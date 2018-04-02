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Kazada şehit olan 2 uzman çavuş ve sürücü için tören

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 12:26 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde trafik kazasında şehit olan 2 uzman çavuşun cenazeleri, düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul ve Balıkesir'e uğurlandı.

Kazada şehit olan 2 uzman çavuş ve sürücü için tören

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK'ün Yenice ilçesinde trafik kazasında şehit olan 2 uzman çavuşun cenazeleri, düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul ve Balıkesir'e uğurlandı. Aracın sürücüsü Ramazan Işık ise Karabük'te toprağa verildi.
Dün, Yenice Yazıköy'de kardeşinin cenazesine katılan mahkumu taşıyan cezaevi aracının dönüş yolunda uçuruma yuvarlanması sonucu olay yerinde hayatlarını kaybeden uzman çavuşlar Oğuz İnan ve Kenan Dalkılıç için bugün sabah saatlerinde tören düzenlendi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan uzman çavuşlar İnan ve Dalkılıç'ın cenazeleri Karabük İl Jandarma Komutanlığı bahçesine getirildi. Törene Karabük Valisi Kemal Çeber, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı. Şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından helallik alınarak, dua edildi. Şehit yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Esra İnan eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak, resmini öpüp, okşadı. Esra İnan, ''Allah'ım kavuştur bizi en kısa zamanda'' diyerek gözyaşı döktü. Oğlu Arda İnan da babasının tabutuna sarılıp ağladı. Selma Dalkılıç da eşinin tabutunu okşadı. Yaşı küçük Tuna ve Kemal Dalkılıç babalarının tabutu başında bir süre bekledi. Türk bayrağına sarılı tabutlar daha sonra askerlerin omuzlarında ambulanslara taşındı.
Düzenlenen törenin ardından şehit Oğuz İnan'ın cenazesi İstanbul'a, şehit Kenan Dalkılıç'ın cenazesi ise memleketi Balıkesir'e gönderilmek üzere Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan havaalanına götürüldü.
SÜRÜCÜ RAMAZAN IŞIK İÇİN CEZAEVİ ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden cezaevi nakil aracının sürücüsü Ramazan Işık için ise Karabük T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi İnfaz Kurumu önünde tören düzenlendi. Törenin ardından Ramazan Işık'ın cenazesi Atatürk Mahallesi Camii'ne götürüldü.
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Kazada şehit olan 2 uzman çavuş ve sürücü için törenKazada şehit olan 2 uzman çavuş ve sürücü için törenKazada şehit olan 2 uzman çavuş ve sürücü için törenKazada şehit olan 2 uzman çavuş ve sürücü için tören

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