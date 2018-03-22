Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu

Trabzon’un Maçka ilçesinde kaza yapan araçta şehit olan polisin Trabzon nüfusuna kayıtlı Yunus Çavdar olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 01.45 sıralarında meydana gelen kazada Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli üç polis memuru görevlerini ifa ederken içerisinde bulundukları resmi araç dereye uçtu. Kazada 1 polis memuru şehit olurken, 1 polis de yaralandı. 1 polis memuru ise kayboldu. Kazada şehit olan polis memurunun Trabzon nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Yunus Çavdar olduğu belirlendi.

Kayıp polisi memuru Mehmet Ayan’ı arama çalışmalarına helikopter desteği ile devam ediliyor.