HABER

Kazada yakınlarının öldüğünü sanarak gözyaşı döktüler

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 14:50 | Son Güncelleme

BOLU'da, D-100 karayolunda sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen otomobille kavşaktan dönüş yapan minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kazada yakınlarının öldüğünü sanarak gözyaşı döktüler

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, D-100 karayolunda sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen otomobille kavşaktan dönüş yapan minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında D-100 karayolu Çaydurt kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Celalettin Kavcıoğlu yönetimindeki 14 KL 799 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapınca kavşaktan dönüş yapan Murat Yorkun yönetimindeki 14 DR 275 plakalı minibüse çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Celalettin Kavcıoğlu ile beraberindeki Muhammed Kavcıoğlu, Ramazan Kavcıoğlu ve Ahmet Talha Kavcıoğlu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bolu'da bulunan hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazanın ardından olay yerine gelen yaralıların yakınları, araçtakilerin öldüğünü sanarak gözyaşlarına boğuldu. Ekipler ve çevredekiler, yaralıların durumunun iyi olduğunu söyleyerek ağlayanları sakinleştirdi.

FOTOĞRAFLI

Kazada yakınlarının öldüğünü sanarak gözyaşı döktülerKazada yakınlarının öldüğünü sanarak gözyaşı döktülerKazada yakınlarının öldüğünü sanarak gözyaşı döktülerKazada yakınlarının öldüğünü sanarak gözyaşı döktüler

PARTNER'Kızımın başını öne eğdirmem''Kızımın başını öne eğdirmem'
Babalar Günü'nde şehit oğlunu toprağa verdiBabalar Günü'nde şehit oğlunu toprağa verdi
Kemer'de turistlerin taşındığı midibüs devrildiKemer'de turistlerin taşındığı midibüs devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı'ndan olay yaratacak Muharrem İnce tweeti!

AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı'ndan olay yaratacak Muharrem İnce tweeti!

Doların yükselişi en çok 5 büyük şehre yarıyor

Doların yükselişi en çok 5 büyük şehre yarıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yavru köpeğin ölümü infial yarattı! Türkiye bu olayı konuşuyor

Yavru köpeğin ölümü infial yarattı! Türkiye bu olayı konuşuyor

Nevşehir'de gece yarısı gizemli olay! 12 yaşındaki çoban ölü bulundu, 14 yaşındaki çoban kayıp

Nevşehir'de gece yarısı gizemli olay! 12 yaşındaki çoban ölü bulundu, 14 yaşındaki çoban kayıp

Kastamonu'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kastamonu'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bodrum'da hortum paniği! Saniye saniye böyle görüntülendi

Bodrum'da hortum paniği! Saniye saniye böyle görüntülendi

Sakarya'dan sonra Zonguldak'ta da vahşet! Boğazı iple bağlanmış...

Sakarya'dan sonra Zonguldak'ta da vahşet! Boğazı iple bağlanmış...

Denizli'de zincirleme trafik kazası: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Denizli'de zincirleme trafik kazası: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.