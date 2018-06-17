Kazada yakınlarının öldüğünü sanarak gözyaşı döktüler

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, D-100 karayolunda sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen otomobille kavşaktan dönüş yapan minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında D-100 karayolu Çaydurt kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Celalettin Kavcıoğlu yönetimindeki 14 KL 799 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapınca kavşaktan dönüş yapan Murat Yorkun yönetimindeki 14 DR 275 plakalı minibüse çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Celalettin Kavcıoğlu ile beraberindeki Muhammed Kavcıoğlu, Ramazan Kavcıoğlu ve Ahmet Talha Kavcıoğlu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bolu'da bulunan hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazanın ardından olay yerine gelen yaralıların yakınları, araçtakilerin öldüğünü sanarak gözyaşlarına boğuldu. Ekipler ve çevredekiler, yaralıların durumunun iyi olduğunu söyleyerek ağlayanları sakinleştirdi.

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