Kazada yaralanan CHP'li milletvekilleri taburcu oldu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'nun Gerede ilçesinde, TEM yolunda geçirdikleri trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ile Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Tekirdağ ve Kırklareli'nde düzenleyeceği mitinglere katılmak için Ankara’dan yola çıkan CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun içinde bulunduğu 39 BH 312 plakalı otomobil, dün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, Meclis şoförü olan araç sürücüsü yara almazken, arka koltukta oturan milletvekilleri Okan Gaytancıoğlu ve Vecdi Gündoğdu yaralandı. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alınan CHP milletvekilleri, tedbir amaçlı olarak geceyi hastanede geçirdikten sonra bu sabah yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildi.
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