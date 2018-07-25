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Kazada yaralanan çocuğa peçeteli müdahale

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 16:56 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan çocuğa peçeteli müdahale

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, bir kişi, yaralılardan Ömer Gezal'ın (11) alnındaki kanamayı durdurmak için peçete ile tampon uyguladı.
Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kavşakta meydana geldi. Yunus Gezal (42) yönetimindeki 16 UG 688 plakalı otomobil, Mustafa Çağrı (40) yönetimindeki 16 DK 214 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, savrulan araçların sürücüleri Mustafa Çağrı ve Yunus Gezal ile yanında bulunan Ömer Gezal (11) ve Muhammet Gezal (83) yaralandı.
Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Bir kişi, Ömer Gezal'ın alnındaki kanamayı elindeki peçete ile tampon yaparak durdurmaya çalıştı. Daha sonra gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılar, yine vatandaşların yardımıyla sedyelere konulup ambulansa taşınarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kazada yaralanan çocuğa peçeteli müdahaleKazada yaralanan çocuğa peçeteli müdahaleKazada yaralanan çocuğa peçeteli müdahaleKazada yaralanan çocuğa peçeteli müdahale

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