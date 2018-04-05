Kazada yaralanan güvenlik korucuları tedavi altına alındı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde görevden dönen güvenlik korucularını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 1’i ağır 17 korucu tedavi altına alındı.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Şemdinli ilçesi Derecik Jandarma Karakol Komutanlığına ait güvenlik korucuları Balkaya’da bulunan yol yapım inşaatının emniyet değişimine gittiği esnada içinde bulundukları ünimork aracın devrilmesi sonucu 17 güvenlik korucusu yaralanmış olup 1 tanesinin durumu ağır” denildi.
Yaralıların Yüksekova ve Şemdinli Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındığı bildirildi.
Pentagon'dan Trump'a tepki: Dedikodu
Canan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyin
Çin, ABD'ye karşı harekete geçti!
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı
Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, AK Parti'den ihraç edildi
Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...
Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi
Eskişehir'deki üniversitede katliam
Ölümcül hastalığını tesadüfen köpeği fark etti! Her hapşırdığında bakın ne hale geliyor
Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum