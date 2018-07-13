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Kazada yaralanan hamile kadının bebeği sezaryenle kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 17:25 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, hafriyat kamyonuna arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Semih Engin ile 8 aylık hamile eşi Sultan Gergin, araçta sıkışarak, ağır yaralandı.

Kazada yaralanan hamile kadının bebeği sezaryenle kurtarıldı

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Torbalı ilçesinde, hafriyat kamyonuna arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Semih Engin ile 8 aylık hamile eşi Sultan Gergin, araçta sıkışarak, ağır yaralandı. Araçtan güçlükle çıkarılan çift, hastaneye kaldırılırken, Gergin'in karnındaki kız bebek ise sezaryenle kurtarıldı. Sağlık durumları ağır olan çiftin hastanedeki tedavilerinin sürdürüldüğü belirtildi.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, İzmir- Aydın yolunun Çapak kavşağında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 THY 80 plakalı hafriyat kamyonuna, Semih Engin (28) yönetimindeki 35 TD 380 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Hasar gören hafif araçta sıkışan sürücü Semih Engin ile yanındaki 8 aylık hamile eşi Sultan Gergin ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve AKS 110 ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, ekipler tarafından sıkıştıkları araçtan güçlükle çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift, tedaviye alındı. Sultan Gergin'in karnındaki kız bebek ise sezaryenle dünyaya getirildi. Bebeğin sağlıklı olduğu öğrenilirken, sağlık durumları ağır olan çiftin ise tedavilerinin sürdürüldüğü belirtildi. Soruşturma başlatan polis, ismi açıklanmayan hafriyat kamyonu şoförünü gözaltına aldı.

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Kazada yaralanan hamile kadının bebeği sezaryenle kurtarıldıKazada yaralanan hamile kadının bebeği sezaryenle kurtarıldıKazada yaralanan hamile kadının bebeği sezaryenle kurtarıldıKazada yaralanan hamile kadının bebeği sezaryenle kurtarıldı

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