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Kazada yaralanan kız öğrenciye ilk müdahaleyi rektör yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 11:57 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Emine Kaya'ya ilk müdahaleyi, bu sırada bölgeden geçen Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof.

Kazada yaralanan kız öğrenciye ilk müdahaleyi rektör yaptı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Emine Kaya'ya ilk müdahaleyi, bu sırada bölgeden geçen Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven yaptı.
Kaza, ERÜ Merkez Kampüsü tramvay durağı yakınında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksek Okulu Büro Hizmetleri 2'nci sınıf öğrencisi Emine Kaya'ya çarptı. Kazada, Emine Kaya yaralandı. Bu sırada makam aracıyla ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde katıldığı bir programdan dönen Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, kazayı görüp durdu. Dahili Yoğun Bakım Uzmanı olan Prof. Dr. Muhammet Güven'in ilk müdahalesinin ardından Emine Kaya, gelen sağlık ekipleri tarafından Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emine Kaya'nın leğen kemiğinde kırıklar olduğu tespit edildi.

FOTOĞRAFLI

Kazada yaralanan kız öğrenciye ilk müdahaleyi rektör yaptıKazada yaralanan kız öğrenciye ilk müdahaleyi rektör yaptıKazada yaralanan kız öğrenciye ilk müdahaleyi rektör yaptı

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