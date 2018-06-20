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Kazada yaralanan Muhammet öldü, arkadaşının tedavide

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 13:07 | Son Güncelleme

AKSARAY'da kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Muhammet Konuksever (15) 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti, aynı yaştaki arkadaşı Bahadır Koç'un ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.   Kaza, 16 Haziran günü Güzelyurt ilçesine bağlı Yaprakhisar köyünde meydana geldi.

Kazada yaralanan Muhammet öldü, arkadaşının tedavide

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Muhammet Konuksever (15) 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti, aynı yaştaki arkadaşı Bahadır Koç'un ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Kaza, 16 Haziran günü Güzelyurt ilçesine bağlı Yaprakhisar köyünde meydana geldi. Muhammet Konuksever yönetimindeki plakasız motosiklet, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada kasksız sürücü Konuksever ile arkasındaki arkadaşı Bahadır Koç yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Konuksever, dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Koç'un ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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