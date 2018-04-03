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Kazada yaralanan polisler Giresun’a getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 23:40 | Son Güncelleme

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın dereye yuvarlanması sonucu yaralanan 2 polis Giresun’daki hastanede tedavi altına alındı.Edinilen bilgilere göre, bölgede sürdürülen terör operasyonları doğrultusunda göreve çıkan PÖH ekipleri konuşlanacakları yere geldiklerinde aracı park ederken yağmurdan dolayı yumuşayan toprak kaydı.

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın dereye yuvarlanması sonucu yaralanan 2 polis Giresun’daki hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, bölgede sürdürülen terör operasyonları doğrultusunda göreve çıkan PÖH ekipleri konuşlanacakları yere geldiklerinde aracı park ederken yağmurdan dolayı yumuşayan toprak kaydı. Toprak kayması sonucu zırhlı araç yaklaşık 20 metrelik alana yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Mustafa Uyar ve Cafer Çetinkaya ilk önce Yağlıdere Devlet Hastanesine burada yapılan müdahalenin ardından ise Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

“Ben iyiyim ağabey hiç merak etmeyin”
Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş acil kapısında ambulansı bekleyerek doktorlardan bilgi aldı. Ambulanstan sedye ile acile alınırken yaralı polis memuru Mustafa Uyar, kendisi için hastaneye akın eden meslektaşlarını ve müdürlerini görünce, “Ben iyim hiç merak etmeyin” diyerek teselli etmeye çalıştı.
Polislerin yapılan kontrollerinde hayati tehlikeleri bulunmadıkları öğrenildi.

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