Kazada yaralanan voleybolcu Beyza, yaşam savaşını kaybetti

Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde bisikletle gezerken otomobilin çarptığı voleybolcu Beyza Adalı (17), tedavi gördüğü hastanede 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Trakya Gelişim Voleybol Takımı'nda oynayan, Saray Naki Erenyol Anadolu Lisesi öğrencisi Beyza Adalı, 6 Temmuz'da üyesi olduğu Saray Belediyesi Bisiklet Kulübü üyesi arkadaşlarıyla birlikte bisikletleriyle gezmeye çıktı. Kambursöğüt mevkiinde Beyza'nın kullandığı bisiklete, A.Ö. yönetimindeki 10 ANF 09 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulup otomobilin üzerine düşen Beyza Adalı, ağır yaralandı. Beyza Adalı, ambulansla kaldırıldığı Saray Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy ilçesinde özel bir hastaneye sevk edildi.
Beyza Adalı, 9 gündür sürdürdüğü yaşam savaşını bugün kaybetti. Adalı, saat 14.00 sıralarında doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Beyza Adalı'nın ölümü, başta ailesi olmak üzere arkadaşları ve spor camiasını yasa boğdu.
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