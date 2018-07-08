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Kazada yaralanan voleybolcu Beyza, yaşam savaşını sürdürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2018 15:29 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde bisikletle gezerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan voleybolcu Beyza Adalı (17), hastanede yaşam savaşını sürdürüyor.

Kazada yaralanan voleybolcu Beyza, yaşam savaşını sürdürüyor

Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde bisikletle gezerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan voleybolcu Beyza Adalı (17), hastanede yaşam savaşını sürdürüyor.
Trakya Gelişim Voleybol Takımı'nda oynayan, Saray Naki Erenyol Anadolu Lisesi öğrencisi Beyza Adalı, önceki gün üyesi olduğu Saray Belediyesi Bisiklet Kulübü üyesi arkadaşlarıyla birlikte bisikletleriyle gezmeye çıktı. Kambursöğüt mevkiinde Beyza'nın kullandığı bisiklete, A.Ö. yönetimindeki 10 ANF 09 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulup otomobilin üzerine düşen Beyza Adalı, ağır yaralandı.
Ambulansla kaldırıldığı Saray Devlet Hastanesi'nde duran kalbi, doktorların yoğun çabasıyla yeniden çalıştırılan genç Beyza, Çerkezköy ilçesinde özel bir hastaneye sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Beyza Adalı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Beyza Adalı'nın zaman zaman nefes alıp vermede güçlük çektiği ifade edildi.

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Kazada yaralanan voleybolcu Beyza, yaşam savaşını sürdürüyorKazada yaralanan voleybolcu Beyza, yaşam savaşını sürdürüyorKazada yaralanan voleybolcu Beyza, yaşam savaşını sürdürüyor

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