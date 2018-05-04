Kazada yola savrulan kovanlardan çıkan arılar çevredekilere saldırdı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kamyonun kasasındaki kovanlardan 20'si, köprüye takılıp düştü, etrafa saçılan binlerce arı çevredekilere zor anlar yaşattı. Kaza yerine sevk edilen polisler de arı saldırısına uğradı. Çok sayıda kişi, arı sokması şikayetiyle hastaneye başvurdu. Parçalanan kovanlar, uzman arıcılar tarafından saatler süren çalışmayla toplandı. Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Hürriyet Mahallesi üzerindeki bir köprüde meydana geldi. Kazım Cengiz, yönetimindeki 06 CPH 06 plakalı kamyonla Muğla'dan Ankara'ya arı kovanı götürmek üzere yola çıktı. Aydın Nazilli'ye geldiğinde köprünün altından geçen kamyonun kasasındaki kovanlar köprüye takıldı. Çarpma sonucu kamyondaki 20 arı kovanı yola savruldu. Düşerek kırılan kovanlardan çıkan binlerce arı, çevredekilere saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri de arıların saldırısına maruz kaldı. Bazı polisleri arı soktu. Çevreyi temizlemek saatler sürdü. Çok sayıda kişi arı sokmasıyla hastaneye koştu. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonrasında yola düşen 20 kovandan, binlerce arının çevreye yayıldığı bildirildi. Yolda parçalanan kovanlar, uzman arıcılar tarafından tedbirli bir şekilde saatler süren çalışmayla toplandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

