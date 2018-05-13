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Kazadan 1 hafta sonra hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 13:50 | Son Güncelleme

 BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 5 Mayıs'ta meydana gelen kazada ağır yaralanıp, hastanede tedaviye alınan otomobil sürücüsü Sermet Şekerci (49), 1 hafta sonra yaşamını yitirdi.  Kaza, 5 Mayıs Cumartesi günü, Bursa- Ankara yolu Şehitler Mahallesi kavşağında meydana geldi.

Kazadan 1 hafta sonra hastanede öldü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 5 Mayıs'ta meydana gelen kazada ağır yaralanıp, hastanede tedaviye alınan otomobil sürücüsü Sermet Şekerci (49), 1 hafta sonra yaşamını yitirdi.
Kaza, 5 Mayıs Cumartesi günü, Bursa- Ankara yolu Şehitler Mahallesi kavşağında meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’e giden Sermet Şekerci yönetimindeki 16 BBA 31 plakalı otomobil, kavşakta dönüş için manevra yaptığı sırada, aynı yönde giden Osman Berber'in (30) kullandığı 16 TV 423 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü Sermet Şekerci ile otomobilde bulunan Burcu Doğan (31), Ayten Kaya (54), Fatma Şekerci (47) ve Neriman Ege (58) ile diğer sürücü Osman Berber yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Sermet Şekerci, İnegöl İtfaiyesi arama kurtarma ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan ve İnegöl Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Sermet Şekerci, dün yaşamını yitirdi.

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