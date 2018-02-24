HABER

Kazadan 12 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 13:22 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 12 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Ramazan Köse, hastanede yaşam savaşını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, 12 Şubat tarihinde Manavgat Ilıca Mahallesinde Ramazan Köse’nin kullandığı kapalı kasa kamyonet ile Mustafa Bulut’un kullandığı 07 MRR 80 plakalı otomobil çarpışmıştı.

Kazadan 12 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 12 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Ramazan Köse, hastanede yaşam savaşını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 12 Şubat tarihinde Manavgat Ilıca Mahallesinde Ramazan Köse’nin kullandığı kapalı kasa kamyonet ile Mustafa Bulut’un kullandığı 07 MRR 80 plakalı otomobil çarpışmıştı. Kazada, ters dönen kamyonette sıkışan İbrahim Yüksel olay yerinde hayatını kaybetmiş, sürücüler Ramazan Köse ve Mustafa Bulut ile kaza sırasında yoldan geçmekte olan bebek arabasındaki 2 aylık S.Ç. isimli bebek yaralanmıştı.
Kazanın ardından Manavgat Devlet Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan sürücü Ramazan Köse yapılan tüm müdahalelere rağmen 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Kazadan 12 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

Kazadan 12 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sırra kadem basan Ali Kırca uzun bir aradan sonra ortaya çıktı

Sırra kadem basan Ali Kırca uzun bir aradan sonra ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyun planını bozan parti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyun planını bozan parti!

Anadolu Ajansı’ndan Erdoğan’a “Seçilmiş diktatör” mesajı

Anadolu Ajansı’ndan Erdoğan’a “Seçilmiş diktatör” mesajı

Ünlü anket şirketi sahibinden bomba Meral Akşener açıklaması

Ünlü anket şirketi sahibinden bomba Meral Akşener açıklaması

Meral Akşener: Onu oradan alacağız! Ülkeyi babasının evi gibi yönetiyor

Meral Akşener: Onu oradan alacağız! Ülkeyi babasının evi gibi yönetiyor

Ortak ATM'lerde 100 liraya kadar 2.3 lira alınabilecek

Ortak ATM'lerde 100 liraya kadar 2.3 lira alınabilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hatay’ın sınır birliklerinden terör hedefleri vuruluyor

Hatay’ın sınır birliklerinden terör hedefleri vuruluyor

Manavgat’ta trafik kazası: 1 yaralı

Manavgat’ta trafik kazası: 1 yaralı

Otomobilin bagajında inşaat demiri taşıdı

Otomobilin bagajında inşaat demiri taşıdı

Uşak’ta Huzur 64 uygulamasının 100. gerçekleştirildi

Uşak’ta Huzur 64 uygulamasının 100. gerçekleştirildi

Sanayi sitesine fabrika değil kumarhane kurdular

Sanayi sitesine fabrika değil kumarhane kurdular

Camiden imamın bisikletini çalarken suçüstü yakalandı

Camiden imamın bisikletini çalarken suçüstü yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.