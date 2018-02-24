Kazadan 12 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 12 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Ramazan Köse, hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 12 Şubat tarihinde Manavgat Ilıca Mahallesinde Ramazan Köse’nin kullandığı kapalı kasa kamyonet ile Mustafa Bulut’un kullandığı 07 MRR 80 plakalı otomobil çarpışmıştı. Kazada, ters dönen kamyonette sıkışan İbrahim Yüksel olay yerinde hayatını kaybetmiş, sürücüler Ramazan Köse ve Mustafa Bulut ile kaza sırasında yoldan geçmekte olan bebek arabasındaki 2 aylık S.Ç. isimli bebek yaralanmıştı.

Kazanın ardından Manavgat Devlet Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan sürücü Ramazan Köse yapılan tüm müdahalelere rağmen 12 gün sonra hayatını kaybetti.